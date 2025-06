Obiettivo raggiunto: reperita la somma per l’operazione del piccolo Gregory

HINTERLAND – Dicono che il cuore non si trovi nello stesso punto, in ognuno di noi. In alcuni è a pochi centimetri dall’ego, in altri è a pochi centimetri dall’anima. Ebbene, dopo quanto successo abbiamo modo di credere che a prevalere siano i secondi, e questo è sicuramente un bel messaggio di speranza, di quelli che il mondo d’oggi ha estremamente bisogno per continuare a credere nei lieti fine. La scorsa settimana dalle pagine del nostro giornale abbiamo raccontato la storia del piccolo Gregory Moro, il bambino di quasi 10 anni affetto da una cardiopatia congenita rara, diagnosticata quando aveva poco più di un anno e mezzo, e che dopo un lungo pellegrinare per vari ospedali oggi lo costringe a dover cercare cure, quelle definitive alla sua patologia, negli Stati Uniti. La sua è una delle forme più complesse dell’anomalia di Ebstein, una malformazione della valvola tricuspide che provoca un flusso anomalo di sangue tra l’atrio e il ventricolo destro. Il difetto, spesso associato ad altre complicanze, comporta un ingrossamento del cuore e una sua progressiva inefficienza, con conseguente rischio di insufficienza cardiaca e aritmie anche gravi. L’Upmc Children’s Hospital of Pittsburgh, centro d’eccellenza della Pennsylvania che da anni tratta l’anomalia di Ebstein con approcci specifici e risultati consolidati, aveva già dato disponibilità ad accogliere Gregory. Il problema, non certo secondario, è che per l’intervento chirurgico oltreoceano serviva la somma di 150 mila euro. Tuttavia le speranze di mamma Fabiana, papà Simone, del fratellino Alessandro e dei nonni non si sono mai affievolite, trasformandosi in intraprendenza. Da lì l’avvio di una raccolta fondi (che chiuderà nella giornata di oggi, ndr) attraverso la piattaforma BuonaCausa.org con il titolo «Una mano sul cuore di Gregory», accompagnata da un appello accorato: «Ogni piccolo contributo può fare la differenza e permetterci di dare a Gregory l’opportunità di vivere in buona salute». Quelle gocce di solidarietà si sono trasformate in un oceano, addirittura superando i 150mila euro necessari. «Sono felicemente sorpresa dal calore e dall’umanità che abbiamo ricevuto – commenta la nonna Angela, combattendo con il nodo alla gola contro cui si incagliano le parole mentre pensa al nipotino -. Siamo immensamente grati a tutti».

Matteo Vincenzi