Calcio Eccellenza – Il Castiglione resta subito in 10 e si arrende all’Orceana: la zona calda si avvicina

Orzinuovi Il Castiglione subisce una netta sconfitta ad Orzinuovi, in una gara giocata quasi per la totalità in 10 uomini per l’espulsione di Tonani, e vede avvicinarsi la zona calda della graduatoria.

Un episodio decisivo segna l’incontro: i padroni di casa sfruttano la superiorità numerica per condurre il match, consolidando il vantaggio e lasciando poche occasioni agli ospiti.

L’incontro si apre con un Castiglione propositivo e voglioso di portare a casa un risultato utile per la propria classifica, ma dopo appena 8 minuti c’è la svolta che segna l’intera partita: un intervento maldestro in area di rigore costa caro a Tonani. Il difensore della compagine ospite, infatti, tira per la maglia un avversario e viene espulso, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. Sul conseguente calcio di rigore, Fenotti si presenta sul dischetto e non sbaglia la trasformazione: batte Vigilati e porta avanti l’Orceana. Il Castiglione, costretto a ridisegnare il proprio assetto, fatica a contenere le avanzate avversarie e al 27′ subisce purtroppo il gol del raddoppio: un errore in impostazione di Ricciardi permette a Martinelli di servire ancora Fenotti, che non perdona e sigla la doppietta personale, chiudendo virtualmente i conti. La ripresa si apre con un’altra doccia fredda per la formazione aloisiana: il fantasista biancoblù Julian Duda, tra i migliori in campo, trova il tris, fissando il definitivo 3-0, con una splendida conclusione a giro dalla distanza che batte Vigilati. Con il risultato ormai compromesso, il Castiglione tenta di reagire: mister Volpi prova a dare la scossa con alcuni cambi, ma l’inferiorità numerica pesa e l’Orceana controlla senza affanni, mantenendo il risultato fino al triplice fischio del direttore di gara Beretta di Bergamo. Per la squadra di Volpi, un’altra trasferta da dimenticare, con la necessità di ritrovare compattezza e concentrazione in vista dei prossimi impegni. La necessità primaria, per i mastini, rimasti a quota 36, è quella di allontanare la zona calda della classifica. Adesso i mastini, infatti, sono a pari punti con la sestultima, il Città di Albino, ma hanno comunque un margine di 13 punti sulla terz’ultima, il Valcalepio, e dunque ad oggi non rischiano i play out. Tuttavia bisogna mettere altri punti in saccoccia per allontanare spiacevoli conseguenze. Domenica in casa con la Pradalunghese i rossoblù vogliono ripartire per mettersi finalmente al sicuro.