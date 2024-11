Calcio Eccellenza – La Castellana blocca la capolista Rovato: 2-2

Castel Goffredo Una grande Castellana ferma la capolista Rovato Vertovese e lancia un messaggio al Castiglione, prossimo avversario nel derby. Il pareggio è giusto: una prestazione che dà coraggio agli uomini di Arioli. La Caste scende in campo senza alcun timore reverenziale e anzi fa il suo gioco, tanto che i 13 punti di distacco tra le due squadre non si vedono. Dopo una buona respinta bassa di Piolini su tiro ravvicinato di Ballabio, al 25’ va in scena l’Omorogieva-show: l’attaccante approfitta della dormita di Belotti e gli ruba palla, mette a sedere il portiere, elude il rientro disperato di un difensore e scaraventa in rete l’1-0. Dopo 2’ ci prova da posizione defilata Secli, ma è solo corner. I padroni di casa schermano bene il forcing bresciano, però capitolano alla fine del primo tempo. Un rimpallo consegna la palla a Bertuzzi, che viene messo giù in area: è rigore, che Ballabio trasforma. Con l’1-1 le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa, gli ospiti ci provano con più intensità. Piolini è ancora bravo coi pugni al 51’ ma al 68’, sugli sviluppi di un corner nulla può sul colpo di testa di Belotti, che si fa perdonare l’errore del primo tempo. Il Rovato la ribalta ma la Caste pareggia dopo tre giri d’orologio. Sponda di Omorogieva per il subentrato Thai Ba, che la mette in mezzo: la deviazione con la punta dei guantoni di Gherardi mette fuori gioco la difesa, Bia ringrazia e fa 2-2. Ottenuto il pareggio, gli uomini di Arioli si chiudono a difesa del risultato, e soffrono un po’. Piolini all’80’ chiude lo specchio a Cartella, servito con un bel filtrante. Ma le ultime occasioni sono dei padroni di casa. All’89’ un tacco di Secli, su corner, libera Omorogieva, che viene però fermato da Gherardi, al 92’ un sinistro violento di Parisio fa la barba al palo.