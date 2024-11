Calcio Eccellenza – La Castellana riparte: pareggio in bianco col Darfo

Castel Goffredo Un pareggio a reti bianche con il forte Darfo Boario: la Castellana riparte così. Una partita all’insegna del “primo non prenderle”, in cui entrambe le squadre hanno ridotto al minimo le scorribande offensive, dando vita ad un incontro spezzettato e per larghi tratti avaro di emozioni. Gli uomini di Arioli, reduci dalla sconfitta in trasferta col Cellatica, racimolano un punto che li mantiene a due lunghezze dalla zona rossa, ma servirà certo di più per ottenere una salvezza tranquilla. Arriveranno tempi migliori. Nonostante l’emergenza in difesa, la Caste approccia bene il match e va vicino al gol nei primi minuti. Pronti, via e Secli impegna il portiere ospite Abbrandini con un rasoterra incrociato. Sulla respinta, la difesa spazza prima che Roversi possa ribattere in rete. Al 6’ Bia intercetta palla sulla trequarti e calcia, ma il suo tiro finisce fuori dopo una deviazione. Per ben due volte la pressione della Castellana costringe Abbrandini all’errore in costruzione, ma gli attaccanti non ne approffitano. Intorno alla mezzora, un ispirato Omorogieva serve l’accorrente Messali a sinistra: la staffilata dell’esterno termina alta di poco.

L’attaccante goffredese decide allora di mettersi in proprio, con un destro da posizione defilata, ma il portiere avversario spegne il suo tiro in angolo. Finiscono qui le occasioni della Caste, che al rientro in campo si trova a subire gli attacchi dell’ambizioso Darfo Boario, rimasto spettatore nella prima frazione e sceso in campo con un piglio più offensivo nella ripresa. Al 47’ Piolini non fa rimpiangere Braga: il portiere si esalta con un doppio miracolo, deviando due volte di seguito sul palo alla sua sinistra le conclusioni ravvicinate degli avversari. La doppia occasione fallita dagli ospiti fa abbassare i biancazzurri, che non riescono più a ripartire e a rendersi pericolosi. Nemmeno il Darfo, tuttavia, prova davvero a impensierire la retroguardia di casa, se non al 90’. Su una posizione battuta da sinistra, lo stacco di testa di Thiam Diop sfila fuori di poco, tra le preghiere dei tifosi di casa presenti sugli spalti del “Comunale” di via Svezia. Il risultato non cambia e la partita si chiude sullo 0-0. Il punto non migliora la situazione della squadra di Arioli, che domenica prossima sarà impegnati fuori casa contro la Soncinese, diretta concorrente per la salvezza. Un appuntamento da non fallire.

RISULTATI 10a GIORNATA

Atletico Castegnato-Soncinese 0-1

Bsv Garda-Cellatica 0-2

Castellana-Darfo Boario 0-0

Cazzagobornato-Offanenghese 0-5

Juvenes Pradalungh.-Castiglione 1-1

Orceana-Carpenedolo 3-1

Scanzorosciate-Soresinese 2-0

Sport Casazza-Città di Albino 1-1

Valcalepio-Rovato Vertovese 1-1