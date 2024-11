Rugby serie C – Mantova cala il poker sul Pavia nella prima sfida casalinga. Garda, trasferta da dimenticare

Mantova Il Rugby Mantova vince la sua prima gara stagionale davanti ai propri tifosi al “Migliaretto” contro il Cus Pavia, per 46-36, e ottiene il quarto successo consecutivo (girone 3). Avvio stagionale strepitoso da parte dei biancorossi che continuano a vincere e sembra non abbiano intenzione di fermarsi. Prestazione convincente della squadra di coach Gargano che, contro un avversario forte e di livello, non si scompone e dimostra con determinazione e tenacia la propria forza.

Queste la parole dell’allenatore Dario Gargano al termine della partita: «E’ stato un match combattuto e a due facce, in quanto, per cinquanta minuti, la squadra ha disputato un’ottima gara, portandosi avanti per 46-12. A seguire abbiamo avuto un calo, dal mio punto di vista più mentale che fisico, concedendo troppo agli avversari e rischiando di rimetterli in partita. Dobbiamo migliorare nella gestione del punteggio perché in gare così importanti non si possono commettere errori. Bisogna sfruttare al meglio ogni occasione che ci capita, senza perdere la concentrazione e il focus sulla partita». L’allenatore fa i complimenti alla squadra: «In ogni caso sono fiero dei ragazzi e di quanto dimostrato e compiuto nella prima parte della sfida. I punti che abbiamo realizzato sono stati siglati su azioni ben manovrate e studiate in allenamento perciò, riguardo a questo, sono soddisfatto».

Serie C, girone 2 – Domenica da dimenticare per l’Union Rugby del Garda. La squadra di coach Bonaldo è stata sconfitta 55-6, al campo Gallo Rocchelli di Poncarale, dal Fiumicello. Poco da dire: difesa inesistente e approccio alla partita sbagliato.

La formazione: Pierro, Reghenzi, C. Musto, Pinazzi, Masserdoni, Astolfi, Arturi, Decuzzi, Saottini (c), Minelli, Bresciani, A. Musto, Faccin, Premi Fornaro. A disp.: Tosini, Andreis, Ferazzi, P. Musto, Rastelli, Rosa, Toninelli. All.: Bonaldo.