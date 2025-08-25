Calcio Eccellenza – Mister Volpi: “Castiglione sei sulla strada giusta”

Castiglione Prosegue in modo incoraggiante il pre-campionato del Castiglione, a due settimane dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia (a Bedizzole col Bsv Garda). I mastini sono scesi in campo sabato a Sirmione per la quarta partita amichevole di questo inizio di stagione. Dopo la sconfitta di misura col Pro Palazzolo, quella più rotonda con l’under 18 dell’Atalanta e il meritato successo per 4-2 contro il Montirone, gli aloisiani hanno travolto la formazione bresciana di Prima Categoria con un netto 5-0, mettendo in mostra una buona condizione atletica e facendosi apprezzare a larghi tratti per la forte coesione tra i giocatori e per le trame di gioco sviluppate, tutti segnali positivi che la preparazione sta dando i propri frutti. Per i rossoblù sono andati a segno due nuovi acquisti – Boafo e Scidone – e due uomini simbolo e colonne della squadra – Roma (doppietta) e capitan Guagnetti – a riprova del fatto che il connubio tra new entries e zoccolo duro, voluto e inseguito in questa sessione di mercato dalla società, rappresenti una soluzione molto promettente per rilanciare il Castiglione dopo un’annata a dir poco complicata. Mister Sergio Volpi ha fatto il punto sulla condizione dei suoi: «Le sensazioni a questo stadio della preparazione sono buone. Siamo sulla strada giusta, anche se mi attendo ulteriori miglioramenti nei prossimi giorni, sia sotto il profilo della crescita fisica che sul piano del gioco». Alle parole del tecnico fanno seguito quelle del presidente dei mastini, Andrea Laudini: «Col Sirmione abbiamo consolidato il lavoro svolto in queste settimane, con riscontri positivi anche dai ragazzi meno impiegati nelle scorse amichevoli. La squadra ha dimostrato compattezza, anche se manca ancora quella lucidità e quella freschezza che arriveranno col tempo – osserva il patron -. Sono contento che Roma si sia sbloccato, la doppietta non potrà che fare mentalmente molto bene al ragazzo. Per il resto, quest’anno abbiamo tanta varietà, soprattutto a centrocampo. I risultati di agosto lasciano il tempo che trovano, ma danno fiducia e certificano che gli sforzi sono positivi, in ottica di un campionato più sereno dello scorso». Il prossimo test sarà sabato prossimo, fuori casa, contro il Castrezzato, squadra di Promozione.