Villa del ‘400 diventa un suk senza controllo Proteste del sindaco e di numerosi residenti

GAZZO VERONESE (Verona) – Qualcuno l’ha definita una domenica di ordinaria follia, altri un oltraggio al vivere civile, arrivando ad invocare l’esercito. E non sono mancati momenti di tensione, come quando poco prima mezzogiorno una signora mantovana in colonna sulla provinciale 30 – quella che collega Lombardia e Veneto – ha abbassato il finestrino per chiedere lumi su cosa stesse succedendo. La risposta del gentiluomo in cui si è imbattuta, con annesso “calcetto” sulla portiera, è stata agghiacciante. «Non sono affari tuoi, qui comandiamo noi, vattene e veloce». Casus belli del pandemonio che si è generato ieri sulla Sp 30, e che ha portato a passi carrai ostruiti, parcheggi privati invasi – incluso quello del cimitero e della chiesetta poco distante – stradelli di campagna presi d’assalto da auto e poi lasciati insozzati d’immondizia e alla contestuale formazione di colonne sull’arteria che da Villimpenta conduce a Gazzo Veronese e su quella che dalla frazione di Pradelle sfocia a Brancon, è un mercato suk organizzato all’interno del cortile del Palazzo de’ Merli, la villa del ‘400 famosa un tempo per matrimoni, meeting aziendali ed eventi speciali.

Decine le chiamate inoltrate alle forze dell’ordine e al sindaco di Gazzo Veronese, Stefano Negrini: «Quanto è successo è qualcosa che rasenta la follia – ci ha detto – ho immediatamente allertato le forze dell’ordine affinchè sia ripristinato l’ordine pubblico e anche le alte istituzioni territoriali. Una cosa così non si era mai vista e mai più si dovrà vedere. So che i carabinieri, che ringrazio, hanno lavorato per ore per segnarsi le targhe delle centinaia di persone che hanno parcheggiato selvaggiamente, precludendo ai residenti persino la possibilità di entrare e uscire dalle proprie abitazioni. Il Comune non ha ovviamente autorizzato questa iniziativa, probabilmente sfuggita di mano a chi l’ha messa in atto. Ad ogni modo mi auguro chi i responsabili dello scempio di ieri (oggi per chi legge, ndr) siano sanzionati in maniera esemplare».

Matteo Vincenzi