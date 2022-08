Calcio Eccellenza – Perani: “Castiglione, prima la salvezza. Gruppo forte e coeso, noi ci siamo”

Castiglione E’ cominciata con una giornata di test, con la rosa divisa in due gruppi, la preparazione del Castiglione, che quest’anno affronterà nuovamente l’Eccellenza con l’intento di salvarsi con largo anticipo e di soffrire meno. Quasi tutti a disposizione del tecnico Fabio Esposito, tra i pochi assenti capitan Guagnetti, ancora in vacanza. Ma tutti saranno a breve di nuovo arruolabili. Presenti anche i due atleti in prova, il centravanti americano Barbier, classe 2003, e il difensore mantovano Botturi, classe 2001, originario della vicina Acquanegra.

«Crediamo di aver allestito una squadra bella competitiva – dice il vicepresidente e dg dei mastini Giancarlo Perani -, soprattutto compatta e ben assortita tra giocatori esperti di qualità e giovani promettenti. Confidiamo di fare un buon campionato, senza sofferenza come capitato purtroppo nello scorso. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile, e poi di fare, magari, qualcosa di più. Ho visto molto entusiasmo nei ragazzi, c’è tanta gente che ha voglia di mettersi in mostra in una piazza importante come quella di Castiglione. La società ha fatto di tutto per non fare mancare nulla ai giocatori, speriamo in una bella stagione. Ora tocca a loro allenarsi e dimostrare le loro qualità. Speriamo inoltre di avere tregua con gli infortuni, che hanno segnato parte della scorsa stagione: come sempre servirà un pizzico di fortuna, ma da parte nostra siamo veramente molto fiduciosi». Questo il programma di amichevoli, che si giocheranno tutte in casa al Lusetti: sabato 13 in casa con la Voluntas, il 17 derby con la Castellana, il 20 con lo Sporting, il 24 la Pavonese prima dell’esordio in coppa col Carpenedolo il 27.