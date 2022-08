Calcio Promozione – Un Marmirolo nuovo di zecca e da scoprire: “Avventura stimolante, faremo bene”

Marmirolo Vacanze terminate per il Marmirolo: Davide Marmiroli, da quest’estate nuovo tecnico (per lui è un ritorno, visto che aveva già guidato i neroverdi diverse stagioni fa), ha dato il via ieri sera alla preparazione del Rullo neopromosso in Promozione. Tante le novità in entrata nella compagine del presidente Roberto Ballotari, gruppo rivoluzionato che vuol fare bene; «Un plauso alla dirigenza perché non si è risparmiata – osserva Marmiroli -, in sede di campagna acquisti abbiamo cercato di inserire nell’organico gente che potesse fare al caso nostro. I singoli sono importanti ma lo è altrettanto il collettivo. Tanta gente nuova, bisogna assemblare e amalgamare un gruppo nuovo di zecca. In Coppa Italia affronteremo due derby con squadre importanti come Governolese e Suzzara, due incontri stimolanti. Aspettiamo il calendario del campionato. Vogliamo far bene, da parte mia sono grato al club perché mi dà la possibilità di allenare in una categoria importante. Ho sempre cercato di fare bene con le mie squadre, ce la metterò tutta».

Sabato mattina confermata l’amichevole in famiglia a ranghi contrapposti, gli altri test previsti sono il 18 agosto con il Porto, il 20 col Mozzecane e il 24 contro il Garda.