Calcio Eccellenza – Verso il derby. Avanzini (Governolese): “Niente sconti al Casti”

GOVERNOLO Nonostante una stagione molto difficile, sotto tutti i punti di vista, la Governolese non ha mai perso la voglia di lottare. Retrocessa ormai da qualche settimana, la società rossoblù si sta preparando già per la prossima stagione dando parecchio spazio ai giovani. Tra i condottieri di quest’avventura sfortunata c’è Fabrizio Avanzini, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni: l’esperto attaccante mantovano ha sempre avuto un buon rendimento, nonostante i risultati non siano mai stati dalla parte dei Pirati.

«Andremo in campo per giocare la nostra partita, nonostante assenze e qualche acciacco tra gli effettivi – dice l’ex Mantova e Castiglione – noi però ci proveremo e di sicuro non regaleremo nulla. I tre punti i mastini dovranno guadagnarseli».

Campionato difficile, più del previsto per i Pirati: «Negli ultimi 10 anni ho sempre giocato per vincere a prescindere dalla categoria, ci sono stati tanti fattori che hanno portato a questo anno nero. Stavamo calcolando che, se tutte le partite fossero finite all’80’, oggi avremmo cinque volte i punti raccolti. Questa squadra è partita con un’età media bassa e con tanta voglia di fare bene, spiace dover invece commentare una retrocessione con largo anticipo. Ma sono sicuro che la società ripartirà facendo le cose per bene nella prossima stagione». Patron Bronzatti è un grande estimatore di Avanzini, c’è dunque la possibilità di proseguire il rapporto? «Io vorrei restare, mi sento un giocatore in grado di poter dare l’esempio ai giovani che stanno crescendo, mi sento un Pirata – rivela -. I matrimoni, ovviamente si fanno sempre in due, ma la prospettiva di restare qui con un organico in grado di fare bene in Promozione mi piacerebbe».