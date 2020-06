Calcio – Fabrizio Lori pronto a riaprire la sua Accademia. Confermato Hubner

MANTOVA È stata tra le prime a doversi fermare, causa Covid. Ma è pronta a ripartire, forse già da fine agosto o comunque da quando sarà possibile farlo in condizioni di sicurezza. Parliamo dell’Accademia Fabrizio Lori-Asd Verso, la scuola di calcio nata due anni fa su idea dell’ex presidente del Mantova Fabrizio Lori con la fondamentale collaborazione dell’Asd Verso Onlus. All’Accademia, che ha sede a Colle Aperto, sono iscritti una cinquantina di bambini divisi tra Primi Calci, Pulcini ed Esordienti; e una trentina di ragazzi diversamente abili, la cui squadra prende parte al campionato di Quarta Categoria (riconosciuto dalla Figc). Allenatore di questa squadra è l’ex bomber del Mantova Dario Hubner.

Proprio in occasione dell’esordio in campionato dei ragazzi di “Tatanka”, lo scorso febbraio, è accaduto l’episodio che ha fermato tutto. Pochi giorni dopo la partita, è stata riscontrata la positività al coronavirus dell’allenatore della FeralpiSalò (avversaria dei nostri). Immediata la quarantena, disposta dalle autorità sportive e sanitarie, per i componenti dell’Accademia Lori presenti quel giorno a Milano, presidente compreso. «Siamo rimasti in casa per 15 giorni – racconta Lori – e ovviamente abbiamo sospeso tutte le attività. Poi, quando eravamo pronti per uscire, è arrivato il Decreto che ha chiuso tutto il Paese. Sono stati tre mesi lunghi e impegnativi, ora speriamo che il peggio sia passato»

L’ex patron dell’Acm, sempre molto amato a Mantova, è pronto a riprendere l’attività. Anche perchè ha già ottenuto il “sì” degli allenatori in organico fino allo scorso febbraio. In primis Hubner, che ha trascorso il lockdown a Crema. «Dario è stato conquistato da questa esperienza con i diversamente abili, per lui nuova – racconta Lori – . Purtroppo è durata poco, ma mi ha dato la sua disponibilità a ricominciare a fine estate. Lo stesso hanno fatto Angelo Siniscalchi (altro ex giocatore del Mantova e allenatore dei più piccoli, ndr), Matteo Zanchetta e Nataliya Panasyuk, tutti bravissimi. Le squadre sono confermate. Anzi, per non disperdere gli Esordienti fuori quota, contiamo di allestirne una di Giovanissimi. Non vediamo l’ora di ripartire». Per iscrizioni e informazioni: tel. 366/3800303 o 366/7261367.