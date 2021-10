Fimast, da domani a Brescia la filiera della calza

BRESCIA Le innovazioni e le soluzioni tecnologiche più avanzate, l’importanza della formazione, il valore della sostenibilità e del digitale nel settore tessile. Aprirà domani – martedì 19 ottobre – FIMAST 2021, l’evento fieristico B2B di Italian Exhibition Group dedicato alla filiera della calzetteria e in programma al Brixia Forum di Brescia fino a venerdì 22 ottobre.

Oltre a rappresentare un’opportunità di business matching con i principali player del meccanotessile, FIMAST proporrà aggiornamento professionale grazie a un programma di conferenze, seminari ed eventi pensati per affrontare le sfide del mercato.

Nella FIMAST Arena si parlerà di sostenibilità. Domani, martedì 19, previsti due incontri: il primo vede protagonista Giusy Bettoni, Ceo e founder di C.L.A.S.S., piattaforma dedicata all’integrazione della innovazione responsabile nel tessile e nella moda e partner di FIMAST, che metterà in luce le best practice smart all’interno della filiera della calza. Tracciabilità e requisiti eco-tossicologici saranno i temi del secondo talk a cura del Centro Servizi Impresa (CSC) e dell’Associazione Distretto Calza e Intimo (ADICI): punto sull’economia circolare nel tessile insieme all’associazione Tessile Salute e all’Università di Brescia.

Il tema dell’innovazione responsabile sarà centrale anche nel focus sul percorso di Wolford, raccontato da Andreas Roehrich, Global Director R&D and Sustainability, nell’incontro del 20 ottobre organizzato in partnership con C.L.A.S.S.

Sempre il 20 ottobre a FIMAST il workshop organizzato da ADICI insieme all’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati, che presenterà i corsi di formazione per studenti e giovani professionisti.

La giornata proseguirà con due talk, in partnership con ASSOSPORT, all’insegna dell’innovazione tecnologica. Il primo avrà come tema la calzatura in knitting tubolare, il secondo i materiali performanti nello sviluppo della calza sportiva, con interventi di aziende leader della filiera.

Un altro evento di rilievo, organizzato da CSC e ADICI insieme al Politecnico di Milano, riguarda il mondo dell’e-commerce: il 21 ottobre verranno presentati i dati elaborati dall’osservatorio e-commerce digitale del Politecnico per capire le opportunità del canale, insieme a consigli pratici su come realizzare un sito di vendita online.

FIMAST si svolgerà in sicurezza, grazie all’applicazione del protocollo #SAFEBUSINESS by IEG e l’accreditamento GBAC STAR™ del Gruppo, il programma globale per gli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per il personale gli ambienti fieristici. Con SAFE TRAVEL, inoltre, IEG fornirà puntuale e costante assistenza informativa su norme e adempimenti a cui visitatori ed espositori internazionali dovranno attenersi per l’ingresso in Italia.