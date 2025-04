Calcio femminile – Il Tabiago non si presenta: Mantova Women chiude con 3 punti a tavolino

Mantova Si chiude senza scendere in campo il campionato del Mantova Women, che avrebbe dovuto affrontare ieri il Tabiago nell’ultima giornata del torneo di Eccellenza femminile. La formazione lecchese, però, non si è presentata a Bosco Virgiliano, e le vipere otterranno così la vittoria a tavolino per 3-0. Grazie a questi tre punti, il Mantova Women chiude il campionato a quota 62, confermandosi al quinto posto in classifica, alle spalle di quattro corazzate: Pro Palazzolo, Como, Doverese ed Erbusco. Un piazzamento di prestigio che certifica il buon lavoro svolto durante l’arco della stagione, in un campionato lungo, competitivo e ricco di insidie. A proposito, il pareggio (1-1) nel big match dell’ultima giornata tra Palazzolo e Como ha sancito la meritata promozione delle bresciane.

La stagione non è però ancora finita per le ragazze di mister Gemelli: domani sera, infatti, il Mantova Women sarà di scena a Palazzolo per la terza e ultima sfida valida per la Coppa Lombardia (fischio d’inizio alle ore 19), un appuntamento importante per chiudere con il sorriso un’annata positiva, che ha visto la squadra biancorossa crescere e ben figurare su tutti i fronti anche contro avversarie di alto livello.