Calcio giovani – Nac Curtatone, un 2019 in ascesa

Curtatone Molto partecipata l’edizione 2019 della “Festa di Natale” della Nac Curtatone, svoltasi sabato 14 dicembre al Palazzetto dello Sport del Boschetto ad Eremo di Curtatone.

Presenti i bambini della scuola calcio della Nac, che hanno riempito le tribune. L’assessore allo Sport Federico Longhi, si è complimentato con la società e i suoi dirigenti per l’operato e per il numero di bambini che frequentano la Scuola Calcio, apprezzando i valori educativi espressi dalla filosofia societaria e mettendo in luce il ruolo sociale di un’associazione così importante per il territorio di Curtatone. Con l’occasione ha portato a conoscenza al pubblico presente del progetto, in fase di studio da parte dell’amministrazione comunale, per ampliare gli spogliatoi e realizzare un campo in sintetico presso il centro sportivo del Boschetto. Tutto ciò sarà di ausilio, in particolare durante la fase invernale, perché permetterà di effettuare gli allenamenti preservando i campi in erba.

Il Presidente Paolo Ferretti ha presentato nel suo intervento i numeri dell’annata calcistica 2019-2020 che sono in costante crescita, frutto del buon operato della Società e ha ringraziato tutti coloro che contribuiscono ad ottenere importanti risultati. Nell’ambito della Festa di Natale dello Sportivo 2019, organizzata dall’Assessorato allo Sport, Renata Corsini e Luigi Maccari hanno ricevuto una targa a riconoscimento per l’impegno, la costanza e la dedizione che mettono nell’attività da loro svolta per far si che l’abbigliamento, le attrezzature e le strutture siano sempre ordinate ed efficienti. Sono state presentate tutte le squadre della Scuola Calcio e ad ogni atleta è stato consegnato un gadget.