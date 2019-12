Calcio a 5 Serie A – Rondelli carica il Kaos: “Grande stagione, si può crescere”

Mantova Grande euforia in casa Kaos Mantova. La società biancorossa, al suo primo anno in serie A, è riuscita a centrare un obiettivo importante: le final eight di Coppa Italia. Un traguardo che può gettare le basi per un futuro sempre più roseo.

La vittoria di sabato scorso sul Latina ha dato energie e spensieratezza a un gruppo di giocatori che venerdì è chiamato ad una sfida particolarmente difficile in casa dell’Acqua&Sapone. Una gara, quella contro i laziali, vinta grazie alla classe dei big e alla determinazione dei giovani, che in questa prima fase della stagione, hanno sorpreso tanti addetti ai lavori.

E il Kaos Mantova non vuole smettere di sorprendere. Venerdì la prima di una serie di gare, sulla carta difficili, ma che allo stesso tempo possono rilanciare ulteriormente la formazione virgiliana. «Sarà una sfida impossibile – ha commentato il ds Cristiano Rondelli -. Però la nostra squadra ha le qualità per fare bene e raccogliere punti preziosi».

Il ds biancorosso traccia una sorta di bilancio di questa prima parte di stagione. «Il trend è chiaramente positivo – spiega – . Per essere una neopromossa stiamo facendo davvero un bel percorso. Siamo noi la vera sorpresa del campionato. Ci davano tutti per spacciati e invece eccoci alle final eight». Un gruppo di giocatori sorprendenti, orchestrati con maestria ed esperienza da Pino Milella. «Sono tante le sorprese. Tra queste ci metto sicuramente Leleco. Così come i giovani. Stanno facendo tutti una grande stagione. Speriamo di riabbracciare Cabeça, ma intanto godiamoci questo Poletto. Ha delle caratteristiche differenti rispetto a Cabeça. E’ un giocatore di grandi qualità».

Un futuro tutto da scrivere per il Kaos, che in questa serie A ha dimostrato di poterci stare alla grande, giocando spesso alla pari con tanti club storici e blasonati: «L’auspicio – conclude Rondelli – è che il Kaos riesca a trovare una nuova casa. Una società che milita in serie A, merita di avere un palazzetto adeguato alle competizioni che andrà ad affrontare. Con un palazzetto diverso, potremmo sognare davvero in grande».