Rugby Serie A Elite – Viadana, raduno con sorpresa: c’è anche l’utility back Savino

VIADANA C’è un volto nuovo nel Rugby Viadana che si raduna stamane, di buon mattino, per un primo incontro fra lo staff tecnico e i giocatori. Domani e venerdì sono previsti i test atletici, in palestra e sul campo, sia per i tre quarti che per gli avanti; la preparazione vera e propria inizierà lunedì prossimo a gruppi. La società, dunque, è tornata sul mercato in vista della prossima stagione per rinforzare il ruolo dei tre quarti con Gianfranco Savino, giocatore italo-argentino originario di Buenos Aires, classe 1999, che può giocare indistintamente centro, ma anche estremo. Savino è reduce da un’esperienza in Europa che lo ha portato per la prima volta lontano dall’Argentina. Dopo aver indossato la maglia del Club Banco Ipotecario con le giovanili e del’Asociacion del Sur Rugby a partire dal 2019, nel 2024 ha fatto il suo esordio con il CRC Pozuelo Rugby, club con sede in Spagna che milita nella prima divisione. Come si può dedurre dal nome, Gianfranco ha origini ben radicate in Italia, la nonna è infatti nativa di Cosenza e per questo è in possesso di passaporto italiano.

«Savino è un utility back che gioca molto bene come play maker a 12, ma ha anche buone skills per potere giocare come secondo centro ed estremo. – afferma il giemme Ulises Gamboa -. E’ molto difficile al giorno d’oggi trovare giocatori con queste caratteristiche che possono adattarsi per giocare in tutte queste posizioni. Ha diverse caratteristiche fisiche, ma il suo gioco ricorda quello del nostro capitano Jannelli, molto fisico e con ottime capacità in fase difensiva. Arriva a Viadana come italiano e andrà a rinforzare entrambe le rose, quella della prima squadra e quella dei Caimani. Gianfranco è un giocatore molto interessante, non vedo l’ora di vederlo in azione con la nostra maglia».

«Sono molto felice e motivato di fare questa nuova esperienza a Viadana – sono le prime parole da giallonero dell’italo argentino – il gruppo mi ha accolto nel migliore dei modi e questo aiuta sempre per potersi ambientare inizialmente. Farò del mio meglio per questa squadra e questo club». Il presidente Giulio Arletti dà il benvenuto alla truppa. «La società – dice – ha fatto tanti sforzi per confermare il gruppo che tanto bene ha fatto la scorsa stagione. Bisogna continuare a lavorare sodo perchè l’obiettivo è migliorare ancora. Se l’anno scorso siamo arrivati in finale, significa che c’è un solo modo di fare meglio, vincere lo scudetto. Sarà difficile, certamente, ma bisogna crederci».