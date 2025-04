Calcio giovani – Torneo delle Province Giovanissimi: Mantova in giornata no, in semifinale va Lodi (0-2)

MANTOVA Una giornata no. L’under 15 di Todeschi esce sconfitta nei quarti di finale con Lodi e deve abbandonare il Torneo delle Province 2025. Gli avversari, più determinati e sul pezzo rispetto ai virgiliani (forse traditi da un pizzico d’emozione dopo aver vinto in scioltezza il girone eliminatorio), hanno meritato il passaggio del turno piazzando un uno-due letale ad inizio ripresa che ha tagliato le gambe a Magri e compagni, incapaci di reagire. Il match sembra incanalarsi bene per Mantova che con fitte trame di gioco mette in difficoltà Lodi nei primi minuti di gioco: al 3’ Oleatti, che non si è mai risparmiato fino alla sostituzione, lavora un bel pallone per Negri che segue l’azione e crossa radente sul secondo palo per Lissandrello che da buona posizione ma defilato calcia alto. Il primo brivido arriva al 10’ quando sugli sviluppi di un corner a sfavore Battaioli “cicca” la sfera sul primo palo obbligando Gentile all’intervento d’istinto. Due minuti dopo l’estremo della Rapid Olimpia deve superarsi nuovamente sul sinistro insidioso di Aiello. Fino al duplice fischio, poi, poco o nulla da segnalare se non tanta battaglia a centrocampo. Nemmeno il tempo di riprendere confidenza con la sfera che dopo due minuti dall’inizio della ripresa arriva la doccia gelata: D’Alterio, dai venticinque metri, lascia partire un tiro a campanile che si infila sotto la traversa per lo 0-1. I locali subiscono il contraccolpo e vengono salvati nei minuti successivi dal doppio intervento prodigioso di Gentile prima di capitolare nuovamente al 40’ quando Manini raccoglie una palla vagante in area e calcia a porta sguarnita pescando il raddoppio. La girandola di cambi orchestrata da Todeschi dà nuova linfa ma poca concretezza a Mantova che, solo nel finale, costringe Lodi ad arroccarsi con Cenerazzo che comunque non dovrà mai sporcarsi i guanti. Dopo 5’ di recupero, quindi, svaniscono i sogni di rimonta. Sguardo fiero Giovanissimi, è stata comunque una piacevolissima avventura!