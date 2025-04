Rugby Serie A – Paternieri: “Orgoglioso dei Caimani, anche senza pass”

VIADANA Finale amaro per i Caimani, che domenica pomeriggio, allo stadio Zaffanella, hanno chiuso la stagione regolare con una vittoria per 29-20 sul San Donà di Piave, ma non è bastato per agganciare i play off. A festeggiare l’accesso alla fase successiva è stato infatti il Valsugana Rugby Junior Padova, che nello scontro diretto di Pesaro ha avuto la meglio per 32-26, staccando il pass decisivo. La “cadetta” del Viadana ha provato fino all’ultimo a tenere vive le speranze, disputando un buon match contro i veneti e chiudendo con un successo meritato davanti al proprio pubblico. Ma i risultati dagli altri campi non hanno giocato a favore, e così l’obiettivo stagionale è sfumato proprio sul traguardo. «C’è sicuramente tanto rammarico per non aver centrato i play off – ha commentato con sincerità il mediano d’apertura Manuel Paternieri -. Erano un traguardo alla nostra portata, ma durante la stagione siamo stati troppo altalenanti nelle prestazioni. La nostra discontinuità è stata il vero limite, e ha finito per penalizzarci nel momento decisivo». Nonostante l’amarezza per il mancato accesso alla post season, il gruppo ha dimostrato compattezza fino alla fine. La gara contro San Donà è stata intensa, ricca di ritmo e emozioni, e ha permesso di chiudere con una nota positiva una stagione comunque significativa sotto molti aspetti. «Alcuni compagni lasceranno per motivi lavorativi o personali – ha aggiunto ancora Paternieri – ma posso dire che è stato un anno bellissimo, vissuto con una vera famiglia. In campo e fuori ci siamo sostenuti, abbiamo condiviso ogni momento con passione e rispetto. Ovunque ci ritroveremo, dobbiamo essere fieri di ciò che siamo diventati e di quanto siamo riusciti a fare insieme». Ora si apre una fase di riflessione per la società e lo staff tecnico, chiamati a pianificare il futuro. Nonostante la delusione, la stagione appena conclusa ha gettato basi importanti, soprattutto sul piano del gruppo e dell’identità di squadra, elementi che potranno rivelarsi fondamentali per ripartire con nuovo slancio.