Calcio -Il ministro Spadafora: “I dilettanti hanno chiesto di fermarsi”

MANTOVA La dichiarazione della domenica viene dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: «Il calcio dilettantistico ha già fatto sapere di volersi fermare, una decisione sofferta che comprendo». Si tratta di un’anticipazione dell’intervista che verrà pubblicata oggi sulla Gazzetta Regionale. «Per quanto concerne i tempi della ripresa – ha aggiunto Spadafora nella seconda e ultima anticipazione concessa dalla testata – dico che è impossibile azzardare, valuteremo anche il criterio territoriale».

Nella conferenza stampa di ieri sera il premier Giuseppe Conte ha fissato per il 4 maggio la ripresa degli allenamenti individuali “per atleti professionisti e non professionisti di rilevanza nazionale”. Dal 18 maggio, se tutto procede per il meglio, via libera anche agli allenamenti di squadra. Il passo successivo sarebbe la ripresa delle partite dal 10-12 giugno (in realtà, Conte non si è sbilanciato). Va da sè che parliamo di Serie A. Quanto a B, C e dilettanti, la volontà delle rispettive Leghe è abbastanza chiara (almeno la C e la D): non esistono le condizioni per portare a termine i campionati.

Le parole di Spadafora sui dilettanti ne sono un’ulteriore conferma, anche se sul tema la Lnd non si è mai esposta. Sono state le stesse società a far sapere di non essere in grado di seguire lo scrupoloso protocollo medico previsto. La Lnd ne ha preso atto, ma attende che sia il Governo a sancire lo stop. Magari per avere maggior potere negoziale quando si tratterà di rivendicare gli aiuti economici dallo Stato. Per lo stop ufficiale, comunque, sembra ormai una questione di poco tempo. Anzi, da oggi ogni giorno può essere buono per chiudere almeno i campionati dilettantistici, ed in seguito anche la C e (forse) la B. Qualcuno sostiene che nemmeno la A riuscirà a ripartire a giugno, nonostante i tentativi più o meno convinti studiati nelle ultime ore. Staremo a vedere. Archiviata la stagione 2019-20, ci si dovrà occupare dei verdetti e quindi del format dei prossimi campionati. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha esortato la Lnd a uno spirito collaborativo nella delicata fase di riforma che si avvicina. Il Mantova continua a seguire con attenzione ogni manovra, confortato da una convinzione che appare sempre più certezza: quella di essere al via del prossimo campionato di Serie C. Per sapere quando partirà e come sarà strutturato verranno tempi migliori.