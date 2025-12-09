Calcio Serie B – Mantova, l’omaggio della Te al “doc” Ballardini. Lui: “Stavolta ho pianto davvero”

MANTOVA “Grazie di tutto dott. Ballardini”. Così la curva Te ha voluto omaggiare lo storico medico sociale biancorosso, che ha lasciato il Mantova dopo 34 anni di onorato servizio. Lui, Enrico Ballardini, ha risposto con un lungo post su Facebook. Ne ripoltiamo un ampio stralcio

“…lo striscione non me lo aspettavo… dopo alcuni giorni di messaggi d’amore, di ringraziamenti, complimenti esagerati da parte di tutti voi sui social… questo proprio non lo avevo messo in preventivo… e dopo aver ricacciato in gola magoni e lacrime stavolta non ce l’ho più fatta e ho pianto. […] Cari ragazzi e ragazze della curva ringraziarvi è veramente troppo poco… esservi per sempre riconoscente è troppo poco… vorrei allora abbracciarvi tutti… uno ad uno… per farvi capire che siete stati parte della mia vita… nel bene e nel male… anzi la mia vita con voi, con i miei giocatori, allenatori… presidenti… è diventata migliore… è diventata bella… con voi sono diventato un uomo migliore e ho capito che anche grazie a tutti voi è valsa la pena di averla trascorsa… un pensiero a tornare indietro? Eh no cari miei quando hai segnato 3 gol e hai il pallone sotto il braccio perché quel pallone è tuo… meglio uscire a 10 minuti dalla fine con la standing ovation piuttosto che alla fine confuso con tutti gli altri e senza gloria…

Vi abbraccio

Il doc”