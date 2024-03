Calcio Serie C – Mantova, inizia il countdown per la B

MANTOVA Vogliamo dirlo? Il Mantova ha un piede e mezzo in Serie B. Il 4-0 con cui i biancorossi si sono sbarazzati della Pergolettese ha avuto un effetto devastante sul Padova, irriconoscibile ieri a Gorgonzola e meritatamente battuto 2-0 dalla Giana Erminio (doppietta di Franzoni al 21’ e 87’). Morale: a 7 giornate dalla fine il Mantova si ritrova con 9 punti di vantaggio sui veneti. E la bottiglia di spumante in frigo, pronta per essere stappata. C’è poco da essere prudenti: quel che finora poteva essere una semplice impressione, peraltro suffragata dall’andamento inequivocabile del campionato, adesso ha assunto i contorni della realtà. Il Mantova non ha rivali, ammesso che ne abbia mai avuti. Ed ora che, per la prima volta, il numero dei punti di vantaggio è superiore a quello delle giornate mancanti, davvero non si capisce chi o cosa possa impedire ai biancorossi di centrare lo storico traguardo.

Addirittura si può cominciare a calcolare le possibili date della festa. In assoluto, al Mantova basterebbe vincere quattro delle ultime 7 partite per strappare il pass, indipendentemente dai risultati del Padova. Infatti, poniamo che i ragazzi di Possanzini vincano le prossime 4 gare e che lo stesso facessero i veneti: i punti di vantaggio resterebbero 9 a tre giornate dalla fine. I punti a disposizione sarebbero 9, ma il Mantova avrebbe la certezza della Serie B grazie allo scontro diretto a favore (1-1 al Martelli, 5-0 a Padova). Per la cronaca, le prossime 4 partite che attendono il Mantova sono: sabato prossimo al Martelli contro il Fiorenzuola (ore 16.15); sabato 23 marzo a Trento (ore 14); sabato 30 in casa con l’Atalanta U23 (ore 18.30); lunedì 8 aprile a Meda contro il Renate (ore 20.45). Nel caso il verdetto si facesse attendere, ci sono altre tre gare a disposizione: Mantova-Vicenza domenica 14 aprile (ore 18.30), Lumezzane-Mantova sabato 20 (ore 18.30) e Mantova-Legnago domenica 28 (ore 16.30). Ovviamente l’Acm potrebbe festeggiare anche senza vincere 4 partite, ma in questo caso occorre che il Padova commetta altri passi falsi. Per assurdo, la promozione matematica potrebbe arrivare fra due settimane a Trento, qualora il Mantova vincesse le prossime due partite (Fiorenzuola e, appunto, Trento) e il Padova le perdesse entrambe. Il distacco salirebbe infatti a 15 punti a 5 giornate dalla fine. È un’ipotesi molto tirata, anche perchè il Padova è atteso da avversari abbordabili (Albinoleffe in casa e Pro Vercelli fuori). Ma abbordabile sulla carta era anche la Giana Erminio, perciò…

Un’ ultima curiosità: essendo le partite programmate in giorni e orari diversi, può accadere che il Mantova si trovi a festeggiare senza giocare, qualora fosse il risultato del Padova la discriminante per la promozione. Una situazione già vissuta nel 2004: promozione in C1 raggiunta grazie al pareggio del Sudtirol ad Olbia, mentre la squadra sta raggiungendo Biella, con conseguente festa in autogrill. La speranza è che ciò non accada, perchè nulla è più appagante di una festa allo stadio dopo il triplice fischio dell’arbitro. Ma nel caso accadesse… poco importa: conta la sostanza. E questa sarebbe comunque impagabile.