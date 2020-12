Calcio – La grande occasione di Kevin Lasagna: lo vuole Conte all’Inter

MANTOVA E’ una voce di mercato che girava già la scorsa estate e nelle ultime ore è tornata a farsi insistente. L’attaccante mantovano dell’Udinese e della Nazionale, Kevin Lasagna, presto potrebbe diventare un attaccante dell’Inter, grazie ad un possibile scambio con Pinamonti che potrebbe dunque finire in terra friulana. Di famiglia nerazzurra, Lasagna ha segnato all’Inter il suo primo gol in serie A e potrebbe ora realizzare un altro sogno nella sua carriera da professionista. L’approdo all’Inter, per l’attaccante di Portiolo, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. Quello che probabilmente vorrebbe anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini. Con l’arrivo di Lasagna, Antonio Conte potrebbe contare su una quarta punta da prendere seriamente in considerazione, a differenza di Pinamonti, evidentemente ancora troppo inesperto. Pare inoltre che Lasagna a breve si possa affidare a Federico Pastorello, procuratore di Romelu Lukaku e da qualche tempo in ottimi rapporti con i vertici dell’Inter.