Ciclismo giovanile – Mincio Chiese super a Vignola

MANTOVA E’ finito in trionfo per il Mincio Chiese il Gp Fioritura corso a Vignola, Angelo Monister 1°, Damiano Lavelli 3° e Tommaso Salami 8° nella gara riservata alla categoria allievi alla quale hanno presenziato più di 150 atleti. Un dominio per gli atleti diretti da Marco Bertoletti. Dopo il tentativo di fuga di Salami, il gruppo si è presentato sul rettilineo d’arrivo a ranghi compatti e i ragazzi in maglia gialloblù hanno organizzato un treno perfetto che ha portato Monister ad esultare per la prima vittoria personale e di squadra. Con lui sul podio è salito anche il compagno Lavelli che ha chiuso terzo.

A Vignola hanno corso anche gli esordienti e per la formazione diretta da Paolo Armanini e Stefano Battisti c’è da sottolineare il 5° posto di Gianfilippo Ghidini, l’11° di Sergio Ferrari e il 13° di Filippo Marocchi.

A Bovolone, invece, nel Gp Gsr Crosare per esordienti femminili, a mettersi in luce è stata Maria Acuti, della Valcar, che ha colto l’8° posto. Nella cittadina scaligera buon esordio stagionale anche per l’esordiente Andrea Bertolini dello Sporteven. Sempre tra gli esordienti, ma a Passirano (Bs), Federico Saccani del Gioca in bici Oglio Po ha sfiorato il podio concludendo la corsa al 4° posto.

Sul versante mountain bike, positivo il 16° posto ottenuto dall’esordiente Pietro Zerbinati dello Sporteven a Nalles (Bz). Buona la prova anche di Michele Bosoni. All’esordio pure gli atleti del Chero Group Team Sfrenati a Montecchio (Pr) con forte pioggia che ha caratterizzato l’intera giornata: buono il 20° posto dello junior Samuele Bondavalli e prestazioni positive fornite dall’elite Tiziano Carraro e dall’allievo Alessandro Benaglia Visentini. (bio)