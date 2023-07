Settimana Castellucchiese, questa sera va in scena la musica di tradizione

CASTELLUCCHIO – È giunta al suo atto conclusivo l’edizione 2023 della Settimana Castellucchiese, rassegna artistico culturale ideata e promossa dal Comune con la collaborazione della Pro loco che ha preso il via lo scorso 29 giugno e che ha coinvolto non solo il capoluogo, ma pure le frazioni.

Prima di porre l’attenzione sull’appuntamento posto in locandina questa sera, giovedì 6 luglio a Sarginesco vale la pena fare un piccolo passo indietro per sottolineare il successo ottenuto ieri sera in piazza Don Bosco a Gabbiana.

Sul palco è stato proposto uno spettacolo teatrale e musicale che ha voluto essere un sentito tributo alla figura di due giganti della musica d’autore italiani.

Protagonista de “DallaLucioBattisti – ottanta voglia di Voi” è stata la Piccola Orchestrina Cantastorie Castellani “I Piöč

Un affascinante full immersion, proposta in una versione ancor più coinvolgente, in quelli che sono stati i maggiori successi di questi due autori ed interpreti che hanno sicuramente fatto la storia della musica pop italiana.

Ora per far scendere nel migliore dei modi il sipario sulla rassegna castellucchiese la scena sarà riservata alla musica di tradizione, alla musica da ballo che sarà eseguita sul palco allestito nell’area feste di Sarginesco dall’Orchestra Luca Bergamini.

Questa serata se da un lato segna l’arrivederci alla prossima edizione della Settimana Castellucchiese al tempo stesso da il via a “Sarginesco in festa”.