Calcio Prima Categoria – Il Viadana ricomincia a correre

VIADANA Si è radunato agli ordini di mister Fabio Mussetola, il Viadana, che parteciperà nella prossima stagione al girone C del Crer, passando quindi ad affrontare le formazioni reggiane. I canarini, rinforzatisi durante il mercato estivo, grazie al lavoro del direttore sportivo Damiano Mazzieri, puntano ad alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione, quando la certezza del mantenimento della categoria è arrivato soltanto in extremis. Quest’anno mancherà il consueto derby con la Casalese, ma tante saranno le sfide appassionanti per un Viadana che, come mai era accaduto nelle ultime stagioni, punta a recitare il ruolo di outsider in un contesto comunque molto competitivo.