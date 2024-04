Calcio Prima Categoria – Posizione irregolare: la Rapid fa ricorso con lo Sporting

RIVAROLO MANTOVANO Colpo di scena: la Rapid United potrebbe ottenere tre punti a tavolino, nonostante abbia perso 3-1 nel recupero a Goito contro lo Sporting Club. Nella squadra di mister De Martino ha giocato, andando anche a segno, Cabroni, che non poteva essere schierato perchè era in essere una squalifica da scontare nel match con la Rapid. L’errore nasce da un’interpretazione non corretta del regolamento da parte della società goitese, che aveva tenuto Cabroni fuori dal match col Psg. «Abbiamo già inoltrato al Crl il ricorso – dice mister Alex Gozzi -, aspettiamo che si pronunci il Giudice sportivo».

Coi tre punti ottenuti sul campo lo Sporting Club, si era portato al terzo posto, mentre i blues erano rimasti fermi a quota 25. Ora i blues salgono a 28, mentre i goitesi tornano a quota 49.

«Sulla gara di Goito, alla luce di questo fatto, c’è poco da dire – conclude Gozzi -, l’abbiamo giocata, ma sapevano della posizione irregolare di Cabroni. Ne abbiamo approfittato, per fare qualche esperimento che verrà buono sia nelle ultime due gare della stagione regolare che per i play out che speriamo a questo punto di disputare. Domenica prossima saremo ospiti della Verolese capolista: all’andata siamo stati la prima squadra a batterla e ci piacerebbe ripeterci. Andiamo a giocarcela, a fare la nostra partita, non è facile per quanto ci riguarda, ma dopo aver colto due consecutivi successi con Virtus Manerbio e Pavonese Cigolese, coi tre punti a tavolino i ragazzi prendono slancio e entusiamo: tutto è possibile ma è vietato illudersi. Restiamo sul pezzo: prima pensialo alla capolista, poi ci sarà uno scontro diretto con la Bagnolese».