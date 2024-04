La PaninoLab Bagnolese va all’assalto del forte Norbello

BAGNOLO SAN VITO Oggi pomeriggio, alle ore 18,30, nel Palazzetto delle scuole Medie di Bagnolo San Vito, va in scena un incontro molto importante per la PaninoLab Bagnolese. La formazione guidata da Cristina Semenza sarà infatti chiamata a confrontarsi con la squadra sarda del Norbello, che attualmente occupa la terza posizione in classifica.

Un incontro da non perdere per chi ama il tennistavolo, in quanto lo spettacolo è certamente assicurato. Sono infatti tante le motivazioni che spingono la squadra mantovana a voler cogliere un risultato di prestigio: in primis la possibilità di rifarsi dalla sconfitta subita per 4 a 1 nel match d’andata, in secondo luogo la voglia di rifarsi dall’allora discutibile decisione del Giudice Sportivo con la perdita di 2 punti causa l’utilizzo dello straniero; ed infine, perché no, vincere la partita per tentare l’impossibile in chiave play off. Un incontro che promette spettacolo visto anche il grande valore degli stranieri della squadra isolana che, agli ordini del tecnico russo Sergei Mokropolov, scenderà in campo con il portoghese Ferreira de Carvalho Diogo Miguel, l’argentino Gaston Alto e l’italiano Marco Antonio Cappuccio.

La giovane formazione mantovana, purtroppo, non si presenterà al completo poiché mancherà lo straniero Andrei Istrate. Nonostante questa defezione la Bagnolese Paninolab è fiduciosa: sta attraversando un buon momento di forma e cercherà quindi di fare risultato. Oggi agli ordini del tecnico Cristina Semenza scenderanno in campo: Daniele Pinto, Jordy Piccolin e Francisco Sanchi. In vista di questo delicato incontro abbiamo sentito il parere del dirigente Paolo Frigeri. «Invito come non mai i tifosi a starci vicino, mancano tre gare al termine della regolare stagione… e tutte le giocheremo in casa. Il fattore casalingo può essere determinante, per cui avremo bisogno dell’incitamento del pubblico al fine di spronare i nostri giovani ragazzi a centrare l’impresa. I ragazzi lo meritano per il campionato sino ad ora disputato. La gara del Norbello è importante per tanti motivi, ma soprattutto per dimostrare a noi stessi il nostro valore. Quindi fiato alle trombe. Forza Bagnolese ».

