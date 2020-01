Basket C Silver – Il Curtatone rischia a Bergamo, Negrini e Lions devono vincere

Mantova Sono tre le squadre mantovane in campo già stasera per la terza giornata di ritorno della C Silver. La Negrini Quistello ospita il Gorle (ore 21.30, arbitri Rossini e Romele di Brescia). La squadra bergamasca è penultima, ma si è rinforzata con Federici e Kirlys e ha vinto due delle ultime tre partite. «Batterla non sarà facile – avverte il dirigente Marco De Biasi – noi comunque siamo carichi dopo il successo nel derby con Viadana».

Il Curtatone è di scena a Bergamo (21.15, Rastello di Bernareggio e Saracino di Gessate) contro la Blu Orobica. «L’obiettivo è vincere contro una squadra under – attacca il coach Stefano Trazzi – ma anche noi, tolti Compagnoni e Moreno, abbiamo un roster giovane». In dubbio Pantic.

Gioca in trasferta anche l’Asola, a Dalmine (21.30, Giudici di Bergamo e Naka di Oggiono), contro il Cral fanalino di coda. «Siamo rimaneggiati – spiega il dirigente Mauro Cremoni – e questo aumenta le difficoltà». Assenti sono infatti Accini, Gori e Mason.

Domani sarà poi la volta di Viadana e San Pio X, entrambe impegnate nel Bresciano. L’Almac andrà ad Ome (ore 18, Casiraghi di Biassono e De Ninno di Milano). «Sfida ardua – afferma il patron Massimo Pizzetti – proviamo a vincerla». Out Frisullo, Lucchini e Maione. La Progesa a Manerbio (20.45, Zuccarello e Lanzani di Varese). «Gara ostica – dichiara il presidente Diego Cavalli – faremo del nostro meglio per vincerla». Per l’occasione, rientra Altimani.