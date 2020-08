Calcio Promozione – Al via il San Lazzaro. Negrini: “Non siamo solo da salvezza”

MANTOVA Il San Lazzaro comincia a lavorare quest’oggi sul terreno di gioco di Borgochiesanuova alle 19: in panchina un tecnico all’esordio in Promozione, ma che conosce bene i ragazzi e l’ambiente. Si tratta di Stefano Negrini, che avrà il compito di guidare il team cittadino a qualcosa di più di una semplice salvezza. Il mercato non è ancora finito: ci sono aggregati i difensori Giovannini e Varana, che verranno attentamente valutati nelle prossime settimane. Lo stesso Giovannini e il giovane Di Cicco non saranno al via oggi perché ancora in vacanza, mentre Visentini comincerà da domani per motivi di lavoro.

«L’obiettivo è quello di ben figurare – osserva il tecnico biancazzurro -, ma sapremo soltanto dopo qualche partita che posto potremo occupare, nel prossimo campionato di Promozione. Il mercato non è ancora finito, ci mancano minimo un paio di pedine: quando avremo finito di allestire la rosa, allora potremo definire il nostro target».

«E’ un’estate strana – dice Negrini – perché l’altalena dei contagi e la poca chiarezza dei protocolli finora emanati ci tengono sempre sull’attenti. Dobbiamo sforzarci di lavorare con la massima tranquillità, ben consapevoli di doverci preparare per gli appuntamenti fissati dalla federazione».

La amichevoli per ora programmate sono le seguenti: il 26 agosto con i veronesi del Villafranca, il 29 con la Poggese (derby tra fratelli Negrini, Stefano contro Emanuele), il 5 settembre col Nogara e il 9 con l’Union Team.