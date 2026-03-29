Calcio Primavera 3 – Il Mantova si mangia le mani: 2-2 a Lumezzane e la vetta rimane a -1

LUMEZZANE (Bs) Il Lumezzane rallenta la corsa della Primavera. I biancorossi tornano a casa dalla trasferta bresciana con un punto (2-2), fallendo la possibilità di agganciare il primo posto e non sfruttando il pari della Pro Patria in casa della Triestina. Dopo una partenza in salita, i ragazzi di mister Graziani ribaltano il vantaggio siglato da Simoncelli con Baraldi, su rigore, e Coulibaly. Ma sul gong arriva la doccia fredda: Costa pareggi i conti dal dischetto.

A guardare tutti dall’alto resta dunque la Pro Patria con 37 punti, davanti al Mantova che è stato agganciato a quota 36 dall’Alcione, vittorioso 4-1 a Verona sul campo della Virtus. Al termine della regular season manca un giornata. In caso di arrivo a pari punti, sarà la classifica avulsa a stabilire chi accederà direttamente alla finale e chi dovrà sfidarsi ai play off, comprese Carrarese e Pergolettese. Sarà una corsa all’ultimo respiro. La Primavera ospiterà sabato prossimo la Triestina.