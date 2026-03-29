Calcio Promozione – L’Asola sfida il San Pancrazio. Pezzini: “Pronti a dare battaglia”

Asola Con il pareggio in rimonta sul campo della Verolese l’Asola mantiene vivissime le speranze play off. I biancorossi, assieme al Lodrino, sono l’unica squadra ad essere ancora imbattuta nel girone di ritorno. Con l’1-1 di Verolanuova i ragazzi di mister Cobelli hanno ottenuto il 14esimo risultato utile consecutivo, che ha permesso alla squadra di rimanere al quarto posto con 43 punti. «Abbiamo fatto la nostra gara – afferma Elia Pezzini, autore del pareggio -. È stata una partita equilibrata, giocata sui minimi dettagli tra due squadre attrezzate. Ci sono state poche occasioni concrete per parte. Abbiamo avuto la sfortuna di trovarci sotto di una rete per una mezza palla vagante. Poi, però, siamo stati bravi a riprenderla, come già successo altre volte. La squadra ha dimostrato grande carattere, compattezza e voglia di fare risultato. Non molliamo mai, puntiamo sempre alla vittoria. I risultati, anche se non sono tutte vittorie, dimostrano che abbiamo la giusta mentalità. Atteggiamento e voglia di vincere sono le basi da cui partiamo ogni volta».

Domani l’Asola ospiterà allo Schiantarelli la capolista San Pancrazio: «Andiamo in campo per dare il massimo – conclude Pezzini – è quello in cui crediamo, partita per partita. Mi aspetto una gara combattuta fino alla fine. Vogliamo uscire da questo match con più punti possibili. La voglia di vincere è alta, contro chiunque».