Rugby Top 10 – Viadana, Fernandez dopo la vittoria con Colorno: “Bravi ragazzi”

VIADANA I gialloneri con tanta sofferenza hanno fatto proprio il derby col Colorno: un bel regalo di compleanno quindi per German Fernandez, molto contento per la prestazione del Viadana: «Oggi (ieri, ndr) la squadra è stata molto disciplinata. I nostri avversari con un’attenta difesa hanno cercato di metterci in difficoltà quando attaccavamo. Bravi tutti i ragazzi che hanno voluto giocarsela sino all’ultimo questa partita, sia in difesa sia in attacco, per ritornare al successo. Ci hanno creduto fino alla fine e proprio allo scadere con Ceballos siamo riusciti a prevalere. La voglia di chiudere in positivo il torneo c’è. Non dobbiamo fare passi indietro ma cercare di migliorare e far bene nelle ultime due partite della stagione regolare. Sabato allo Zaffanella affrontiamo la Lazio, sulla carta sembra una partita facile, ma lo deve essere anche sul campo. Attenzione a prendere alla leggera l’avversario: gioca a rugby. Se non sei attento in difesa e non gestisci al meglio il possesso dell’ovale, è una squadra che ti crea problemi. L’arbitraggio? Non parlo mai del direttore di gara: comunque ha diretto e gestito bene la partita».