Volleymercato – Viadana, il primo colpo è Baracchi. A breve l’opposto Bartoli

VIADANA Alessandro Baracchi è il primo colpo in entrata per l’E’più Viadana di B1. Arriva dai Vigili del Fuoco Marcone Reggio Emilia che hanno disputato la serie C dell’Emilia Romagna nel girone A. Domani è prevista la firma dell’opposto Alessandro Bartoli (in foto) che in questa stagione ha militato nel Wimore Energy Parma, avversario nel girone E della B dei rivieraschi. E a Parma dall’E’più approda Beltrami. Gli emiliani faranno l’A3 dopo aver preso i diritti dal Mondovì. Bertoli, Carnevali, Maggi, Colella, Bellei, Daolio e Alessandro Chiesa sono stati confermati, Oltre a Beltrami lasciano Silva, Bernardelli, Montani e Ferrari Ginevra. e Quest’ultimo secondo “radio mercato” potrebbe trasferirsi al Gabbiano Top Team,

In serie B2 femminile, nuovo acquisto per l’Inox Meccanica Rivalta. Dalla Re/max Medole arriva Iris Gualtieri, che andrà a completare il ruolo delle palleggiatrici insieme a Silvia De Benedetti. E’ il secondo colpo della presidente Clara Savazzi dopo Giulia Rizzi, anche lei proveniente dal Medole.