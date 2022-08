Calcio Primavera – Mantova, campionato al via il 24 settembre. Ecco il girone

MANTOVA Anche la Primavera del Mantova ieri ha conosciuto le sue compagne di girone. I baby biancorossi, da quest’anno allenati da Elvis Abbruscato, sono stati inseriti nel girone A del campionato Primavera 4, composto da 13 squadre. Con il Mantova figurano: Arzignano, Novara, Pergolettese, Pontedera, Pro Patria, Rimini, Sangiuliano, San Marino Academy, Torres, Trento, Triestina e Virtus Verona. Il campionato comincerà il 24 settembre per concludersi il 15 aprile. È prevista una sosta dal 24 dicembre al 7 gennaio, e il 18 marzo. Dal 22 aprile via ai play off.