Tamburello Serie B – Guidizzolo “rosa” per la doppietta: c’è la semifinale di Coppa Italia col Valgatara

Guidizzolo Il programma delle finals di Coppa Italia, in corso a Noarna, in Trentino, propone in questi giorni le semifinali della Serie B femminile. Ieri si è giocata la sfida tra la squadra di casa e il Capriano del Colle, con facile successo delle trentine per 2-0 (6-0, 6-1). Oggi tocca al neoscudettato Guidizzolo, che sfida il Valgatara (ore 16.30). Le ragazze di Simone Antonioli sono nettamente favorite e vanno a caccia del pass per la finalissima in programma, sempre a Noarna, venerdì pomeriggio.

«Le veronesi – rammenta Antonioli – le abbiamo già sconfitte nelle semifinali dei play off del campionato, giocando due ottime partite. Questa, però, è una gara secca, con tutte le difficoltà e le incognite che ciò comporta. Il margine di errore diminuisce e aumenta la pressione, anche perchè le nostre avversarie non hanno nulla da perdere e le emozioni possono giocare brutti scherzi. Dovremo dunque affrontare l’impegno con la massima concentrazione e giocare al meglio delle nostre possibilità per evitare brutte sorprese».

Il Guidizzolo in rosa, insomma, proverà a riportare la Coppa Italia nella bacheca del club, impresa riuscita l’anno scorso, un po’ a sorpresa, alla squadra maschile di Serie A. Nell’albo d’oro della B femminile spiccano i tre successi di un’altra mantovana, il Ceresara (2016, 2017 e 2019), due per il Palazzolo (2009 e 2012) e per la Pieese (2011 e 2013), uno a testa per Cameranese (2010), Dossena (2014), Monalese (2015), Cavrianese (2018), Tuenno (2021), Faedo (2022) e Aldeno (2023).