Calcio Promozione – Alberini, baby bomber del San Lazzaro: “I gol? Merito della squadra”

MANTOVA Due gol nelle ultime due partite, e decisivi per le fortune del San Lazzaro, che nelle prime tre partite ha raccolto cinque punti ed è imbattuto: è iniziato col botto il campionato di Gianmarco Alberini, classe 2001, esterno d’attacco della formazione cittadina.

Sono tre i gol complessivamente segnati in stagione, se consideriamo anche un gol in Coppa. Buoni numeri per un ragazzo in quota di grande qualità, di scuola Mantova, che domenica ha deciso il derby mantovano con la Castellana, dando un dispiacere all’ex allenatore del SanLa Cobelli. Una vittoria a cui tutta la società teneva molto.

Un’arma offensiva in più, insomma, per mister Stefano Negrini, che ormai lo schiera fisso nel tridente: il suo San Lazzaro, può puntare ad un campionato tranquillo, se continuerà a fornire prestazioni di buon livello come le ultime.

Alberini è uno dei confermati, dopo la rivoluzione estiva in casa biancocelesti, che ha visto diversi avvicendamenti nei reparti, dopo l’amara retrocessione dall’Eccellenza a causa di un ultimo posto dovuto ad una partenza molto negativa nella prima parte di campionato: «Purtroppo il lockdown ha tolto l’opportunità al San Lazzaro di provare a salvarsi – spiega Gianmarco -. Io sono arrivato a dicembre: con i rinforzi invernali avevamo cambiato passo e potevamo sperare. Io stesso avevo fatto un paio di gol. Ma è andata così, non potevamo farci nulla. Ho deciso di rimanere qui perché ero intenzionato a riprendere il discorso interrotto a causa del Covid: c’è un bel gruppo e possiamo fare buone cose. I risultati lo stanno dimostrando: la squadra pian piano cresce, e secondo me potrà levarsi delle soddisfazioni». Il giovanissimo Alberini è già il cannoniere della squadra, davanti a compagni di grande esperienza come Badalotti e Omorogieva, che erano forse più attesi a livello realizzativo.

«Giocare al loro fianco è un privilegio – prosegue – sono forti e bravi, nei miei gol c’è anche il loro zampino e a loro sono grato. Andrea impegna severamente le difese con la sua fisicità e fa reparto da solo, Denis crea spesso superiorità numerica con le sue accelerazioni: per il gol di domenica scorsa con la Castellana devo ringraziare proprio lui, che mi ha fornito l’assist giusto per il gol che ha deciso la partita al 91’».

Alberini ha sempre avuto il vizio del gol, anche nelle giovanili: «Con la Juniores Nazionale del Mantova vincemmo il campionato e finii il girone d’andata da capocannoniere. Poi la pubalgia mi costrinse ad un lungo stop. Adesso è tutto risolto e ho tantissima voglia di dimostrare le mie doti realizzative con la maglia del San Lazzaro».