Calcio Promozione – Buzzacchero: “San Lazzaro, ora devi cambiare marcia”

MANTOVA Un pari in extremis quando tutto sembrava ormai perduto. Autore del 2-2 al 95′, l’attaccante biancazzurro Daniele Buzzacchero ha regalato un punto insperato ai ragazzi di Jacopetti. «Non si era messa bene – dichiara – . Nonostante un primo tempo alla pari. Penso che il 2-0 dei primi 45′ fosse ingiusto perché abbiamo costruito diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarne. Nella ripresa il gruppo era dispiaciuto, ma consapevole che avrebbe potuto fare qualcosa in più. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi con il gol del 2-1 e da lì ci abbiamo creduto fino alla fine. Penso che il mio gol sia il giusto premio e ricompensa per gli sforzi fatti». Una partenza non esaltante, ma dopo la gara con l’Union Marmirolo, si respira più consapevolezza: «In questo momento la situazioni non è favorevole – dice – . Era facile mollare, invece abbiamo dimostrato di essere vivi e questo è un punto di partenza».

Un’iniezione di fiducia per un SanLa che però in questo primo scorcio di stagione sta accusando diversi problemi di organico: «Siamo questi e sono convinto che ne usciremo più forti di prima. Sappiamo che il campionato è impegnativo e forse ci manca la cura del dettaglio, ma piano piano stiamo recuperando. Sappiamo di avere un’identità e un valore, per questo dico che ci toglieremo soddisfazioni. Ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio per raggiungere l’obiettivo, ma senza l’ossessione di pensare di essere all’ultima spiaggia». Daniele è contento della sua scelta di trasferirsi a San Lazzaro: «Ho scelto questa piazza per dimostrare sul campo di essere un giocatore da Promozione. Sono convinto e contento della decisione che ho preso. Con la Vighenzi servirà la partita perfetta per dimostrare una reazione da squadra. Non sono preoccupato, anche se sono molto attrezzati e bravi. Ma noi dobbiamo scendere in campo e dimostrare il nostro valore».