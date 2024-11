Calcio Promozione – Goldoni parte bene: la Poggese stende l’Asola (3-1) con triplo Martina

POGGIO RUSCO Esordio vincente per Marco Goldoni sulla panchina della Poggese nel recupero della settima giornata, disputato ieri sera con l’Asola. Ai biancazzurri il successo mancava dallo scorso 27 ottobre, 2-0 sul San Pancrazio.

Subito pericolosa la Poggese: al 15’, dribbling di Martina e conclusione alta di un soffio; 1’ dopo, sugli sviluppi di un corner, Martina ancora pericoloso con una doppia ribattuta in area, fermata dalla difesa, forse di mano. Al 27’ arriva il vantaggio della Poggese. Poerio recupera palla al limite e serve Tinti, che conclude al volo: il portiere respinge, ma Martina si avventa come un falco e insacca l’1-0. Gli ospiti reagiscono al 32’, con una conclusione velenosa dal limite deviata in angolo da Modena, e poco dopo, al 34’, Chiari ci prova con un rasoterra che il portiere blocca. Al 39’, la Poggese sfiora il raddoppio con una splendida triangolazione tra Bacchiega e Poerio, conclusa da quest’ultimo in semirovesciata: Marcolini respinge di piede. Nel secondo tempo, Martina sale di nuovo in cattedra e chiude i giochi. Al 54’, l’attaccante riceve un’imbucata perfetta da Marangi, entra in area e piazza un diagonale imprendibile: 2-0. Al 60’, Martina completa il suo show: conquista palla, si accentra e lascia partire un tiro a effetto che si infila imparabilmente in rete, per la personale tripletta. L’Asola prova a reagire al 67’ con un cross insidioso, la Poggese si salva. Nel finale ospiti all’assalto. All’88’ punizione dalla trequarti e stacco di Agazzi fuori di poco. Al 91’, un tiro dal limite di Boni costringe Modena a deviare in angolo. Sul corner al 92’, in mischia Agazzi segna il 3-1.