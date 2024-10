Rave di Motteggiana: nei guai anche l’organizzatore

MOTTEGGIANA – Si aggrava la posizione dell’organizzatore dei rave partyche si tenevano in una zona golenale di Motteggiana e che sono stati oggetto di un blitz dei carabinieri conclusosi con l’arresto di un 48enne italiano e di un 29enne tunisino – residenti nel medesimo appartamento a Bologna – con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’individuazione di alcuni lavoratori “in nero”, nonché constatato carenze in materia di sicurezza e somministrazione di cibi e bevande, per cui hanno comminato all’organizzatore dell’evento, un 26enne mantovano, sanzioni per un totale di circa 30mila euro. Lo stesso organizzatore è stato denunciato, in concorso con altre persone, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, grazie al rinvenimento e sequestro, nell’area di sua proprietà, da parte delle unità cinofile dei carabinieri, di 239 grammi di hashish, di 45 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, 86 grammi di ketamina, 20 francobolli di Lsd, 44 pasticche di ecstasy, 3 boccette di popper e due grammi di funghi allucinogeni. All’uomo è stato anche contestato il possesso di una pistola priva del tappo rosso, di un lampeggiante blu ed una placca in metallo simili a quelle in uso alle forze di Polizia nonché il mancato rispetto delle norme a tutela della pubblica incolumità; e anche su queste contestazioni è arrivata una denuncia.