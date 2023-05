Pallavolo S/3 m – Il Mantova “Mbo” U12 detta legge e conquista il titolo provinciale

Mantova La Pallavolo Mantova “Mbo” maschile Under 12, dopo aver battuto nell’ordine Borgo Virgilio, Castiglione e Gazoldo, si è laureata campione provinciale del Volley S/3 nella categoria: 3 x 3. I ragazzi di mister Marco Negri, coadiuvato da coach Magnani e dalla onnipresente Milli Negri, hanno concesso ben poco agli avversari portandosi a casa ben tre vittorie di fila e tenendo sempre le redini del gioco. I magnifici 5 (Leonardo Silvestri, Francesco Bassoli, Matteo Rejtman, Paolo Donegà e Tommaso Silvestri) ora avranno l’arduo impegno di scontrarsi con temibili avversari per portarsi a casa il titolo Regionale, torneo che si svolgerà domenica al Palasport di Treviglio, in provincia di Bergamo.