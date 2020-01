Sostegno al progetto “Prassi” per la prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

MANTOVA Il Comune di Mantova darà un contributo di 500 euro per il progetto “Prassi – Procedura Aziendale Sbagliando S’Impara”, un software gestionale degli eventi avversi per un’efficace prevenzione nei luoghi di lavoro. La Cgil di Mantova ha elaborato, in qualità di soggetto capofila, in collaborazione con un gruppo di associazioni provinciali (Cisl, Uil, Apindustria, Cna e Anmil) il progetto “Prassi” mettendo insieme le sinergie di soggetti pubblici e privati per offrire gratuitamente alle imprese uno strumento operativo e dinamico e per assolvere ai principali obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavori dettati dalle leggi. “Abbiamo ritenuto di aderire al progetto – ha sottolineato il vice sindaco e assessore alle Attività Produttive Giovanni Buvoli – per realizzare un sistema che, proposto gratuitamente e supportato da una rilevante documentazione di approfondimento e di autoformazione, permetterà alle imprese di assolvere efficacemente agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.