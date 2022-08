Calcio Promozione – Suzzara accende i motori. Piccinini: “Mister Bizzoccoli darà la sua impronta”

Suzzara Parte questa sera alle 18.30 la nuova avventura del Suzzara, al secondo anno consecutivo di Promozione, dopo il quarto posto (ma senza play off) ottenuto lo scorso anno. «Un finale che mi aveva lasciato l’amaro in bocca – afferma il ds Carlo Piccinini -. Quest’anno abbiamo avuto un percorso di costruzione della squadra molto tranquillo. Ho voluto prendere un allenatore “forte” come Giuseppe Bizzoccoli e ad oggi penso che la scelta sia giusta. Il mister si è presentato bene ai giocatori e ha dato serenità». «Una squadra equilibrata, che ha dei colpi interessanti: c’è un gruppo di calciatori che ha seguito Bizzoccoli da Marmirolo, come i Dondi, Garutti, Mazzocchi e soprattutto Akinbinu. Un ragazzo, quest’ultimo, che sono molto curioso di vedere all’opera. E poi ci sono pedine che abbiamo aggiunto, come Vezzani, un centrocampista nel quale credo molto, e abbiamo puntato sul rilancio di una punta importante come Terragin. Ci sono gli esperti confermati, come Vincenzi e Guastalla, due pedine l’anno scorso fondamentali. E infine i nostri ragazzi in quota: se dovessi fare due nomi direi Nogaretti e Micai. Il primo può ripercorrere, anche se con caratteristiche differenti, il percorso di Messori, approdato in categoria superiore. Il secondo ormai gioca come un veterano, e deve continuare così». L’obiettivo resta ambizioso: «Ma abbiamo un grosso vantaggio: non siamo obbligati a vincere. Tuttavia, se riuscissimo a stare in zona play off, ci riterremmo soddisfatti – chiosa il diesse -. Una cosa è certa: non sarà facile incontrarci. Quest’anno poi abbiamo frecce all’arco che prima non avevamo: la grande velocità degli esterni, i tiri dalla distanza. E pure i piazzati. L’unico rimpianto è non essere riuscito a prendere Zanazzi, un giocatore di grande qualità che si è accasato in categoria superiore: la ciliegina sulla torta. Per lui le porte sono sempre aperte». Nel gruppo figura anche il centrocampista David Dondi, che ha raggiunto il fratello Manuel, mentre dal Fabbrico c’è il 2002 Mazzali. Ancora possibile l’approdo del 2003 Gecchele, per avere un estremo in quota in più alla bisogna. Prima amichevole mercoledì 10 ore 17.30 in Valpolicella con l’Ambrosiana. Sabato 13 ore 16.30 test col Boretto, giovedì 18 alle 19 sfida con la Correggese. Sabato 20, ore 16.30, ultimo test col Fabbrico.