Calcio Promozione – Suzzara rifà il trucco allo stadio Allodi

SUZZARA Lo stadio “Italo Allodi” si rifà il trucco con il finanziamento della locale Amministrazione Comunale. Al momento i lavori riguardano la parte esterna, tribune e copertura, posizionamento dei seggiolini, per l’impianto di illuminazione si dovrà provvedere a cambiare le lampade. Ultimati i lavori all’esterno si procederà con quelli all’interno, per spogliatoi, uffici e impianto di riscaldamento. L’ultimo passaggio riguarderà la richiesta dell’agibilità dell’impianto per ospitare le gare di campionato.