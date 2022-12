Calcio Promozione – Valenza: “San Lazzaro, nel 2023 un cambio di passo”

MANTOVA E’ Maicol Bellandi, centrocampista ex Castellana recentemente svincolatosi dalla Bagnolese, l’ultimo colpo in entrata per il San Lazzaro. La società cittadina ha rivoluzionato l’attacco nel mercato invernale, portando a casa due punte come Giarruffo dalla Governolese e Morselli dall’Ambrosiana, cedendo al contempo Rasini all’Union Team e Halili al Porto.

«Abbiamo fatto qualche movimento per rinforzarci, tenendo sempre d’occhio il bilancio – precisa il presidente Angelo Valenza, che traccia un bilancio del team biancoceleste al termine del girone d’andata -. In questo mi sento di dire che il lavoro di mister Jacopetti è stato giusto. Per quanto riguarda le aspettative, siamo un po’ al di sotto delle attese: il proposito era quello di fare almeno un punto in più dei 21 dello scorso anno, ma ne abbiamo totalizzati solo 18. Il decimo posto ci tiene fuori dai guai, anche se nel ritorno lo scorso anno non avevamo fatto bene, salvandoci ai play out. Quindi, mi auguro che con i nuovi innesti si possa fare quello scatto in avanti in più per metterci al sicuro senza patemi d’animo. Per una società come la nostra sarebbe una gran bella cosa. C’è anche da dire che molti punti li abbiamo persi ingenuamente».

Positiva anche l’esperienza sui nuovi campi del Migliaretto, ormai da tempo nuova casa del SanLa: «Ci permette di soddisfare le nostre esigenze, quelle del S.Egidio S.Pio ma anche quelle di alcune squadre amatoriali che ci chiedono ospitalità: i sintetici sono eccezionali e non hanno le problematiche dei terreni tradizionali. Il completamento dei progetti, inoltre, ci permetterà di avere a disposizione una club house e nuovi spogliatoi. Cose che permetteranno alla nostra società di crescere ulteriormente, sviluppando inoltre il lato sociale, sempre importantissimo per quanto ci riguarda».