Calcio Seconda Categoria – Boca sempre più green: in prova Gruppioni e Zaghini

BORGOCARBONARA Campagna acquisti non ancora ultimata per il Boca Juniors di Luca Guicciardi, neopromosso in Seconda categoria, all’appello mancherebbero un centrocampista e un difensore; in prova due ragazzi, Gruppioni (2002) che di recente ha militato negli Amatori Calto e Zaghini (2003) che ha giocato a Castelmassa, in attacco si punta anche su Molinari in passato al San Martino Spino. Lascia Michele Vicenzi, che ha deciso di andare a giocare negli Amatori, al Bar La Torre di Poggio Rusco, ancora indeciso invece Nicholas Mantovani, se continuare coi ragazzi del presidente Luca Bocchi, oppure cambiare aria.

«Credevamo di dover incontrare delle problematiche per le quote, invece ne abbiamo almeno 13 in organico – osserva Guicciardi -. Un numero che ci mette al riparto da sorprese. Siamo contenti, bene o male abbiamo mantenuto l’ossatura della precedente stagione. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a far bene, arrivare alla salvezza senza soffrire troppo. Questo è il nostro obiettivo. Qualora la ottenessimo con buon anticipo, potremmo addirittura dare maggiore spazio ai nostri giovani, per gettare le basi in vista del futuro». La preparazione della società rossoblù comincerà il prossimo 16 agosto: il Boca non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura, dopo il campionato finito con un trionfo ai play off di Terza Categoria.