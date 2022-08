Tamburello Serie B – La capolista Castiglione vince il derby col Cereta, ruggito del Malavicina

Mantova Il Castiglione fa bottino pieno nel derby e va alla sosta con immutato vantaggio (5 punti) sul Bardolino. Ma ci sono volute tre ore di gioco per avere ragione di un gagliardo Cereta, che ha reso la vita durissima, in particolare nel primo set, agli aloisiani. I quali, partiti a razzo e avanti 4-0, hanno commesso l’errore di rilassarsi e hanno così subito la veemente rimonta degli avversari. Sul 5-5, i ragazzi di Ruffoni si sono comunque aggiudicati il game decisivo e, sull’onda dell’entusiasmo, hanno vinto in scioltezza anche il secondo parziale incamerando così altri tre punti. Bella affermazione del Malavicina, che vince lo scontro diretto col Castelli Calepio e resta da solo al quarto posto. Primo set molto combattuto fino al 4-4 e allungo decisivo dei virgiliani nella parte finale. Senza storia il secondo, con i bergamaschi scarichi e i locali padroni del campo. Malavicina e Castiglione si affronteranno sabato in Coppa Italia.

RISULTATI 7ª DI RITORNO

Capriano del Colle-Palazzolo 0-2

Castiglione-Cereta 2-0

Malavicina-Castelli Calepio 2-0

Monte-Valgatara 0-2

Segno-Dossena 2-0

Valle San Felice-Bardolino 0-2

CLASSIFICA

Castiglione 45

Bardolino 40

Segno 38

Malavicina 33

Dossena 30

Castelli Calepio 30

Palazzolo 29

Valgatara 27

Cereta 25

Valle San Felice 12

Monte 11

Capriano del Colle 4