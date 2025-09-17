Calcio Terza Categoria – Il Solferino ha rotto il ghiaccio. Morandini: “Primo impatto positivo”

SOLFERINO Il Solferino ha rotto il ghiaccio nel nuovo campionato di Terza Categoria. La squadra rossonera guidata da Fabio Morandini, bomber di razza nei suoi trascorsi da giocatore, ha esordito con un pareggio per 1-1 sul campo del Pomponesco, formazione retrocessa dalla Seconda Categoria. Un risultato incoraggiante, che consente ai collinari di iniziare a muovere la classifica e di prendere confidenza con un torneo del tutto inedito. Resta naturalmente un po’ di rammarico per la vittoria sfumata al 90’, ma le prime impressioni sono certamente positive, al cospetto di un avversario di rango. Domenica prossima arriverà invece l’atteso debutto casalingo: non però al “fortino” di Solferino, inagibile, ma al campo di Casalmoro, dove i rossoneri ospiteranno l’Union Team San Giorgio, altra società di nuova affiliazione che ha impressionato al debutto rifilando un netto 4-0 al Sustinente. Un altro banco di prova impegnativo.

Mister Morandini, pur soddisfatto del primo passo, non nasconde le difficoltà: «L’impatto con la nuova categoria è stato superato col pareggio – spiega – ma si è subito percepita la differenza rispetto al torneo Amatori, al quale eravamo abituati. Eravamo inoltre rimaneggiati e abbiamo dovuto schierare tanti giovani. Speriamo di recuperare al più presto gli assenti e mi auguro che si renda disponibile anche l’attaccante Vigani. Allenarsi con continuità conta molto, i “nomi” altisonanti da soli servono a poco: siamo una squadra al debutto in questa categoria e abbiamo bisogno di crescere». Lo sguardo è già rivolto al match di domenica, che promette scintille: «Affrontiamo una compagine forte, composta da atleti esperti e di caratura. Anche se giocheremo a Casalmoro, ci teniamo a fare bene e a centrare un altro risultato positivo».

Il Solferino, che ha scelto di intraprendere questa nuova avventura dopo anni nel circuito Amatori, sa che il cammino sarà ricco di ostacoli ma non manca la voglia di dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista. La base di entusiasmo c’è, e il primo punto stagionale rappresenta un buon segnale di fiducia.