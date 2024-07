Calcio Seconda Categoria – Musto: “Segnate, entusiasmo e umiltà per conquistarci la salvezza”

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Salvezza. Questo è l’obiettivo per il debutto in Seconda Categoria del Segnate di Marcello Pozzi, che il 19 agosto inizierà la preparazione.

«Affrontiamo da neopromossi il torneo di Seconda Categoria – racconta il presidente Daniele Musto – . Da un lato con un grande e comprensibile entusiasmo; dall’altro con tanta umiltà. Siamo una nuova realtà in un nuovo contesto, consapevoli che ci sono squadre più forti. Qualche esempio? Dinamo Gonzaga, Soave, Atletico Castiglione, Voltesi e Voltese, tutte attrezzate per lottare in alto. Noi dobbiamo puntare in primis a mantenere la categoria». Il presidente è fiducioso: «Sì – conferma – . Ho fiducia nel gruppo e nell’allenatore, che ci metterà del suo con la sua esperienza. Siamo contenti di come è andata la campagna acquisti. Gli obiettivi che avevamo in testa sono stati centrati. È rimasto anche Sisawo che i in un primo tempo aveva deciso di approdare al Moglia. Dispiace per il Moglia, ma siamo contenti sia ancora con noi: un atleta deve essere fermo in quello che decide, anche per questione di rispetto verso un’altra società. Auguriamoci dia il suo contributo per la salvezza».