A22: camion in fiamme tra Pegognaga e Reggiolo, traffico in tilt ma nessun ferito

MANTOVA – Attimi di grande apprensione questa mattina, giovedì 23 luglio 2026, lungo l’A22. Intorno alle 9un incendio improvviso ha avvolto un autocarro in transito che viaggiava in direzione sud. E’ successo all’altezza del chilometro 279, nel tratto compreso tra i caselli di Pegognaga e Reggiolo. A evitare conseguenze ben più drammatiche è stata la prontezza di riflessi del conducente del mezzo pesante. Accortosi del fumo e delle fiamme che stavano per sprigionarsi dal veicolo, l’uomo è riuscito a mantenere il controllo dell’autocarro e ad accostare tempestivamente all’interno di una piazzola di emergenza, abbandonando l’abitacolo in totale sicurezza.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto è stata inviata d’urgenza la squadra del distaccamento di Suzzara, competente per territorio, supportata da un’autobotte giunta in ausilio dalla sede centrale del capoluogo virgiliano. I pompieri hanno avviato le delicate operazioni di spegnimento del rogo, procedendo al completo raffreddamento delle lamiere e alla successiva bonifica dell’intera area per scongiurare altri focolai.