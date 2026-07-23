Nuove forze per i Carabinieri di Mantova: sette neo Marescialli assegnati alle stazioni della provincia

MANTOVA – Rinforzi in arrivo per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova. Nella mattinata odierna, giovedì 23 luglio 2026, il Comandante Provinciale, Colonnello Dario Pancrazio Vigliotta, ha accolto e salutato ufficialmente sette neo Marescialli appena assegnati al territorio virgiliano.

Una formazione d’eccellenza

I sette sottufficiali provengono direttamente dalla prestigiosa Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Alle spalle hanno un intenso percorso formativo della durata di tre anni, culminato con il conseguimento della laurea in “scienze giuridiche della sicurezza”. Un bagaglio di competenze tecniche e legali che i giovani militari metteranno da subito al servizio delle comunità locali.

La distribuzione sul territorio

I nuovi Marescialli andranno a potenziare l’organico di altrettante Stazioni dei Carabinieri dislocate in punti strategici della provincia. Nello specifico, le sedi di destinazione sono:

Mantova

Ostiglia

Piubega

Guidizzolo

Viadana

Castel Goffredo

Poggio Rusco

Questo innesto di forze fresche consentirà di incrementare l’attività di prevenzione, intensificare il contrasto alla criminalità e garantire quel servizio di prossimità e ascolto che rappresenta il tratto distintivo dell’Arma, sia nei centri maggiori che nei borghi più piccoli.

Il saluto del Prefetto

Ai saluti del Colonnello Vigliotta si sono uniti quelli del Prefetto di Mantova, il dott. Roberto Bolognesi. Il rappresentante del Governo ha voluto formulare ai militari i migliori auguri, dicendosi certo che il loro contributo risulterà prezioso per riaffermare la presenza dello Stato e garantire, in sinergia con le altre Forze di Polizia, la massima sicurezza e rassicurazione ai cittadini.

Un’attenzione istituzionale particolarmente gradita dal Colonnello Vigliotta, che ha definito il messaggio del Prefetto «un segnale di stima e di grande attenzione per il lavoro che l’Arma svolge quotidianamente a favore della collettività».